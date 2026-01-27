Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

  22:28 - 27/01/2026

Soi kèo Châu Á Antalyaspor vs Trabzonspor: 1.89*-0.5*2.01

Vòng 20 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Antalyaspor sẽ tiếp Trabzonspor trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn và đang có phong độ tốt thì khả năng đội chủ nhà sẽ không thể có được điều mình cần.

Antalyaspor không phải đội bóng mạnh của giải Thổ Nhĩ Kỳ, họ chỉ đứng thứ 15 mùa trước. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV đặt mục tiêu trụ hạng lên trước tiên, với vị trứ 14 hiện tại thì tình hình không đến nỗi nguy cấp. Chiến thắng ở vòng đấu trước sau chuỗi trận chỉ hòa và thua giúp Antalyaspor có khoảng cách 4 điểm với nhóm xuống hạng và họ cần thêm những điểm số để tạo ra khoảng cách an toàn. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn như Trabzonspor thì xem ra cơ hội có điểm không cao, nhiều khả nưang Antalyaspor sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Trabzonspor là đội bóng được xếp hàng khá, họ đứng thứ 7 mùa giải trước. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Fatih Tekke đang chơi tiến bộ hơn rất nhiều khi đứng thứ 3 ở thời điểm hiện tại, họ chỉ kém đội đầu bảng 5 điểm và hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh cho chức vô địch. Muốn làm được điều đó thì Trabzonspor phải tiếp tục giành chiến thắng ở các trận đấu của mình, đến làm khách trên sân của Antalyaspor không phải trận đấu quá khó khăn. Nhiều khả năng Trabzonspor sẽ chơi tốt và có được 3 điểm trận này.

Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Trabzonspor là đội có phong độ tốt hơn (thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất so với thắng 1, hòa 2, thua 2). Cộng với chất lượng đội hình tốt hơn thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Trabzonspor chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Trabzonspor

Soi kèo Tài xỉu Antalyaspor vs Trabzonspor: 1.94*2.5*1.94

Trabzonspor ghi tới 10 bàn ở 3 trận gần nhất nhưng không trận nào họ giữ sạch lưới. Đây là điều sẽ khiến họ ghi nhiều bàn vào lưới một Antalyaspor không có hàng thủ chắc chắn và sẽ lại để đối phương ghi bàn. Trận đấu vì thế có khá nhiều bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nen chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Antalyaspor vs Trabzonspor

Soi kèo Hiệp 1 Antalyaspor vs Trabzonspor: 1.80*-0.25*2.11

Trong 45 phút đầu tiên đội khách Trabzonspor sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Antalyaspor và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Trabzonspor chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Antalyaspor 1 – 3 Trabzonspor (Chọn Trabzonspor và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

