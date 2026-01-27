Soi kèo Châu Á Espanyol vs Alaves: 0.95*-0.5*0.99

spanyol bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 5 trên BXH La Liga sau 21 vòng, giành được 34 điểm, hiệu số bàn thắng bại cân bằng (25–25). Đây là mùa giải mà đội bóng xứ Catalan thể hiện sự ổn định đáng kể, đặc biệt trên sân nhà RCDE Stadium – nơi họ thường xuyên giành điểm trước các đối thủ ngang cơ hoặc yếu hơn. Trong khi đó, Alavés đang đứng thứ 15, có 22 điểm sau 21 trận, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách khá mong manh. Thành tích sân khách của Alavés là điểm trừ lớn khi họ thường xuyên mất điểm, hàng công thiếu đột biến còn hàng thủ lại dễ mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng.

Xét về tương quan lực lượng, phong độ lẫn lợi thế sân bãi, Espanyol rõ ràng đang nắm nhiều ưu thế hơn trước giờ bóng lăn.

Mức chấp -0.5 cho thấy nhà cái đánh giá Espanyol ở cửa trên nhưng vẫn có sự dè chừng nhất định. Tuy nhiên, nhìn vào vị trí trên BXH, Espanyol đang hơn Alavés tới 11 điểm, đồng thời sở hữu phong độ ổn định hơn trong giai đoạn lượt về. Alavés dù không quá yếu nhưng thường chơi khá bị động khi làm khách. Trước các đội nằm trong top 6, họ thường lựa chọn lối đá phòng ngự sâu, dễ bị bào mòn thể lực và vỡ trận ở hiệp 2. Với Espanyol, chỉ cần kiểm soát thế trận tốt, khả năng giành trọn 3 điểm là hoàn toàn khả thi. Với phong độ ổn định, vị trí top 5 và mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, Espanyol không được phép đánh rơi điểm trước đối thủ như Alavés. Alavés nếu có điểm nhiều khả năng cũng chỉ đến từ một thế trận phòng ngự phản công thành công điều không dễ thực hiện trên sân RCDE Stadium.

Chọn: Espanyol

Soi kèo Tài xỉu Espanyol vs Alaves: 0.95*2.0*0.99

Espanyol ghi 25 bàn sau 21 vòng – hiệu suất không quá cao nhưng đủ ổn định, trong khi Alavés mới chỉ có 18 bàn thắng và thường gặp khó khăn trước các đội chơi kiểm soát bóng tốt.

Thống kê cho thấy các trận đấu của Alavés thường có nhịp độ chậm, ít bàn thắng, đặc biệt là khi họ đá sân khách. Espanyol cũng không phải đội có xu hướng chơi đôi công mạnh mẽ, mà ưu tiên sự chắc chắn nhiều khả năng người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Espanyol vs Alaves: 0.95*-0/0.5*0.99

Espanyol thường nhập cuộc khá thận trọng, nhưng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Alavés, họ có xu hướng đẩy cao đội hình sớm để tìm lợi thế. Alavés thì ngược lại, thường đá phòng ngự chặt trong 45 phút đầu và chấp nhận nhường thế trận. Kèo Espanyol chấp nhẹ hiệp 1 là lựa chọn an toàn, nhất là khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và khả năng tạo sức ép liên tục ngay từ đầu trận.

Chọn: Espanyol hiệp 1

Đội hình dự kiến

Espanyol: Updating

Alaves: Updating