Nhận định soi kèo Lens vs Le Havre lúc 02h45 ngày 31/1/2026

Soi kèo Châu Á Lens vs Le Havre: 1.98*1.25*1.92

Vòng 20 Ligue 1, Lens sẽ tiếp Le Havre trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Đây không phải điều khó thực hiện và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Lens mùa này chơi rất ấn tượng và đã có thời giam họ chiếm ngôi đầu bảng của PSG, tuy nhiên trận thua ở vòng đấu trước khiến thầy trò HLV Pierre Sage để mất ngôi đầu bảng. Với 2 điểm kém hơn ngôi đầu, các cầu thủ Lens cần ngay lập tức trở lại mạch chiến thắng để cạnh tranh cho chức vô địch vào cuối mùa. Chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn nhiều là Le Havre ở vòng đấu thứ 20 là cơ hội tốt để họ có 3 điểm và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ chơi áp đảo để giành chiến thắng với tỉ số cách biệt.

Le Havre không phải đội bóng mạnh của Ligue 1, mùa trước họ chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng và phải khá vất vả mới có thể trụ hạng thành công. Mùa này đội bóng của HLV Didier Digard cũng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng lên đầu, với vị trí thứ 15 hiện tại và khoảng cách 6 điểm với đội đứng sau thì cơ hội trụ hạng là rất sáng. Tuy nhiên Le Havre vẫn cần tích lũy điểm số để tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm cầm đèn đó. Chính vì vậy họ đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm ở vòng đấu thứ 20 này. Nhưng chuyến làm khách trên sân của đội đứng thứ 2 Lens không hề dễ dàng, nhiều khả năng Le Havre sẽ không thể có điểm ra về.

Đội chủ nhà Lens được đánh giá mạnh hơn so với Le Havre, họ đang có phong độ cao hơn và thứ hạng của 2 đội chênh lệch nhau rất nhiều. Chính vì vậy khi gặp nhau sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội bóng chủ nhà. Vậy nên với tỉ lệ kèo Lens chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Lens

Soi kèo Tài xỉu Lens vs Le Havre: 1.86*2.75*2.02

Le Havre chơi tấn công không tốt thời gian gần đây nhưng hàng thủ của họ 3 vòng gần nhất chỉ để lọt lưới 2 bàn. Đây là điều sẽ khiến hàng công không được đánh giá cao của Lens gặp nhiều khó khăn và trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Lens vs Le Havre: 1.94*0.5*1.96

Lens sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Le Havre và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Lens chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến