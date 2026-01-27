Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Lens vs Le Havre lúc 02h45 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Lens vs Le Havre lúc 02h45 ngày 31/1/2026

  • 21:03 - 27/01/2026

Soi kèo Châu Á Lens vs Le Havre: 1.98*1.25*1.92

Vòng 20 Ligue 1, Lens sẽ tiếp Le Havre trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cho vị trí đầu bảng. Đây không phải điều khó thực hiện và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Lens mùa này chơi rất ấn tượng và đã có thời giam họ chiếm ngôi đầu bảng của PSG, tuy nhiên trận thua ở vòng đấu trước khiến thầy trò HLV Pierre Sage để mất ngôi đầu bảng. Với 2 điểm kém hơn ngôi đầu, các cầu thủ Lens cần ngay lập tức trở lại mạch chiến thắng để cạnh tranh cho chức vô địch vào cuối mùa. Chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn nhiều là Le Havre ở vòng đấu thứ 20 là cơ hội tốt để họ có 3 điểm và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ chơi áp đảo để giành chiến thắng với tỉ số cách biệt.

Le Havre không phải đội bóng mạnh của Ligue 1, mùa trước họ chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng và phải khá vất vả mới có thể trụ hạng thành công. Mùa này đội bóng của HLV Didier Digard cũng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng lên đầu, với vị trí thứ 15 hiện tại và khoảng cách 6 điểm với đội đứng sau thì cơ hội trụ hạng là rất sáng. Tuy nhiên Le Havre vẫn cần tích lũy điểm số để tạo khoảng cách an toàn hơn với nhóm cầm đèn đó. Chính vì vậy họ đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm ở vòng đấu thứ 20 này. Nhưng chuyến làm khách trên sân của đội đứng thứ 2 Lens không hề dễ dàng, nhiều khả năng Le Havre sẽ không thể có điểm ra về.

nhan-dinh-soi-keo-lens-vs-le-havre-luc-02h45-ngay-31-1-2026-1
Nhận định soi kèo Lens vs Le Havre lúc 02h45 ngày 31/1/2026

Đội chủ nhà Lens được đánh giá mạnh hơn so với Le Havre, họ đang có phong độ cao hơn và thứ hạng của 2 đội chênh lệch nhau rất nhiều. Chính vì vậy khi gặp nhau sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội bóng chủ nhà. Vậy nên với tỉ lệ kèo Lens chấp 1.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Lens

Soi kèo Tài xỉu Lens vs Le Havre: 1.86*2.75*2.02

Le Havre chơi tấn công không tốt thời gian gần đây nhưng hàng thủ của họ 3 vòng gần nhất chỉ để lọt lưới 2 bàn. Đây là điều sẽ khiến hàng công không được đánh giá cao của Lens gặp nhiều khó khăn và trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-lens-vs-le-havre-luc-02h45-ngay-31-1-2026-2
Tỉ lệ kèo Lens vs Le Havre

Soi kèo Hiệp 1 Lens vs Le Havre: 1.94*0.5*1.96

Lens sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Le Havre và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Lens chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Lens 2 – 0 Le Havre (Chọn Lens và Xỉu trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Kasimpasa vs Samsunspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Kasimpasa vs Samsunspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026
Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte

Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte
Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó

Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó
Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa

Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa
Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea

Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea
Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.