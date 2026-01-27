Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo NAC Breda vs Twente lúc 02h00 ngày 31/1/2026

  • 21:32 - 27/01/2026

Soi kèo Châu Á NAC Breda vs Twente: 1.89*-0.5*2.01

Vòng 21 giải vô địch Hà Lan, NAC Breda sẽ tiếp Twente trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng vừa qua. Đây không phải điều dễ thực hiện bởi đội khách được đánh giá cao hơn họ.

NAC Breda đứng thứ 15 mùa giải trước, vị trí rất gần với nhóm xuống hạng nên đương nhiên họ không phải đội bóng mạnh của giải vô địch Hà Lan. Mùa bóng năm nay mọi thứ còn đang tệ hại hơn nhiều với thầy trò HLV Carl Hoefkens đứng thứ 17/18 đội. Họ không thể thắng 5 vòng gần nhất và rất cần một kết quả tích cực ở vòng 21 này để hy vọng thoát ra khói nhóm xuống hạng. Tuy nhiên đối thủ của họ là Twente được đánh giá cao hơn nên mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Nhiều khả năng sự cố gắng của đội chủ nhà sẽ chỉ giúp họ có được kết quả hòa.

Twente đứng thứ 16 mùa giải trước, vị trí có thể coi là ổn so với tiềm lực của đội bóng này. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV John van den Brom muốn làm tốt hơn nhưng mọi thứ đang không như họ mong muốn. Vị trí thứ 8 hiện tại đang cho thấy họ không làm tốt, việc để cầm hòa 3/5 vòng gần nhất là nguyên nhân khiến Twente chưa thể cải thiện thứ hạng của mình. Chính vì vậy các cầu thủ Twente muốn có 3 điểm ở vòng 21, tuy nhiên chuyến làm khách trên sân của NAC Breda không hề dễ dàng, nhiều khả năng các cầu thủ khách chỉ có được 1 điểm.

Như nhận định ở trên, Twente hòa 3/5 vòng gần nhất, đó cũng là thành tích của NAC Breda. Thành tích đối đầu của 2 đội cân bằng nhau nên nhiều khả năng trận đấu sắp tới sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Twente chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho NAC Breda thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: NAC Breda

Soi kèo Tài xỉu NAC Breda vs Twente: 1.90*2.75*1.98

Các trận đối đầu gần nhất giữa NAC Breda và Twente có khá nhiều bàn thắng, 7 bàn được ghi ở 2 lần gặp nhau gần nhất. Trong khi đó hàng công của cả 2 đội đều chơi rất ổn các trận gần đây nên nhiều khả năng trận đấu sắp tới giữa 2 đội lại có nhiều bàn thắng. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo NAC Breda vs Twente

Soi kèo Hiệp 1 NAC Breda vs Twente: 1.84*-0.25*2.06

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận tốt hơn dành cho đội khách Twente, nhưng rất có thể hàng thủ hớ hênh sẽ khiến họ để thủng lưới dù có ghi được bàn. 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa nên với tỉ lệ kèo Twente chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho NAC Breda thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: NAC Breda 2 – 2 Twente (Chọn NAC Breda và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Tin Nóng

