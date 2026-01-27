Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó

Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó

  • 02:34 - 28/01/2026

Juventus và AC Milan đang theo dõi sát Gabriel Jesus, trong bối cảnh tương lai của tiền đạo người Brazil tại Arsenal bắt đầu xuất hiện những ngã rẽ đáng chú ý.

Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus

Như Xoilacz đã đưa tin, theo tiết lộ từ Calciomercato, hai thế lực hàng đầu Serie A là Juventus và AC Milan đã đưa Gabriel Jesus vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng cho kỳ hè sắp tới. Cả hai đều xem tiền đạo của Arsenal là phương án giàu kinh nghiệm và phù hợp về mặt chiến thuật.

Mùa giải 2025 được xem là giai đoạn đầy thử thách với Gabriel Jesus. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải trong trận đấu với Manchester United tại FA Cup mùa đông năm ngoái đã khiến anh phải nghỉ thi đấu gần trọn một năm. Khoảng thời gian dài vắng mặt này từng đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng trở lại đỉnh cao của tiền đạo người Brazil.

Tuy nhiên, Jesus đã có màn tái xuất tương đối ấn tượng. Sau khi bình phục, anh nhanh chóng hòa nhập trở lại với nhịp độ thi đấu của Arsenal, đóng góp tích cực vào lối chơi chung. Ba bàn thắng kể từ khi trở lại, đặc biệt là cú đúp trước Inter Milan tại Champions League, cho thấy bản năng sát thủ của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Ở chiều ngược lại, Serie A đang đứng trước những biến động lớn trên hàng công. Juventus nhiều khả năng sẽ chia tay Dusan Vlahovic khi hợp đồng của tiền đạo này sắp đáo hạn. AC Milan cũng quan tâm đến Vlahovic, nhưng họ hiểu rằng cuộc cạnh tranh cho chữ ký của tuyển thủ Serbia sẽ rất khốc liệt và tốn kém.

Trong bối cảnh đó, Gabriel Jesus nổi lên như một lựa chọn hợp lý hơn. Anh sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở môi trường đỉnh cao, từng chinh chiến và giành danh hiệu lớn tại Anh. Quan trọng hơn, mức phí chuyển nhượng của tiền đạo 28 tuổi được dự đoán khá dễ tiếp cận, rơi vào khoảng 17 triệu bảng do hợp đồng với Arsenal chỉ còn thời hạn đến năm 2027.

Dù vậy, khả năng Arsenal đồng ý để Jesus ra đi vẫn là dấu hỏi lớn. Mùa này, anh không còn là lựa chọn số một trên hàng công khi phải cạnh tranh với Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, Mikel Arteta vẫn đánh giá cao vai trò của Jesus trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

Kinh nghiệm, khả năng kết nối lối chơi và sự đa năng của tiền đạo người Brazil là những yếu tố khiến Arteta chưa sẵn sàng buông tay. Trong bối cảnh Arsenal phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, việc giữ lại một cầu thủ dày dạn trận mạc như Jesus được xem là phương án an toàn.

Hè năm ngoái, Gabriel Jesus từng được liên hệ trở lại Palmeiras, nhưng thương vụ không đi đến hồi kết. Với tình hình hiện tại, Arsenal nhiều khả năng sẽ giữ anh ở lại thêm ít nhất một mùa giải, hoặc thậm chí cân nhắc gia hạn, thay vì chấp nhận bán rẻ cho các đại gia Serie A.

