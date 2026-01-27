Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa.

HLV Liam Rosenior khẳng định sẽ đối thoại với Mykhailo Mudryk khi thời điểm phù hợp, trong bối cảnh tương lai của cầu thủ người Ukraine tại Chelsea đang bị phủ bóng bởi án doping.

Rosenior thận trọng với Mudryk

Theo nguồn tin của truc tiep bong da, kể từ tháng 11/2024, Mykhailo Mudryk gần như “biến mất” khỏi đời sống bóng đá tại Chelsea. Tiền vệ chạy cánh sinh năm 1999 vướng vào vụ việc nghiêm trọng liên quan đến doping, khiến sự nghiệp của anh đứng trước bước ngoặt đầy rủi ro.

Mudryk bị cáo buộc vi phạm quy định chống doping của FA sau khi mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với meldonium – chất đã bị cấm sử dụng trong thể thao chuyên nghiệp. Theo khung kỷ luật hiện hành, cầu thủ người Ukraine có thể đối diện án treo giò kéo dài tới 4 năm, kịch bản đủ sức chấm dứt quãng thời gian đỉnh cao của bất kỳ cầu thủ nào.

Trong thời gian qua, xuất hiện những thông tin cho rằng Mudryk đã quay trở lại trung tâm huấn luyện Cobham để tập luyện riêng. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ xác nhận anh vẫn chưa chính thức xuất hiện tại đại bản doanh của Chelsea, đồng nghĩa với việc mọi thứ vẫn đang bị “đóng băng”.

Trước thềm trận đấu với Crystal Palace tại Premier League, tân HLV trưởng Liam Rosenior đã được hỏi trực tiếp về khả năng tiếp xúc với Mudryk. Ông thừa nhận chưa có cuộc trao đổi nào ở thời điểm hiện tại.

“Chưa phải lúc này. Đó chắc chắn là điều tôi muốn làm, nhưng hiện tại có rất nhiều vấn đề cần ưu tiên hơn,” Rosenior chia sẻ, cho thấy sự thận trọng trong cách tiếp cận vụ việc nhạy cảm này.

Dù vậy, nhà cầm quân người Anh không che giấu quan điểm cá nhân về năng lực của Mudryk. Theo Rosenior, những rắc rối ngoài sân cỏ không thể phủ nhận tài năng mà cầu thủ này từng thể hiện trong màu áo Chelsea.

“Không thể phủ nhận cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Mudryk đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Khi thời điểm phù hợp đến – cho tôi, cho cậu ấy và cho CLB – tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với cậu ấy,” Rosenior nhấn mạnh.

Phát biểu này cho thấy Chelsea chưa hoàn toàn quay lưng với bản hợp đồng từng tiêu tốn số tiền lớn của họ. Tuy nhiên, mọi động thái đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh vụ việc doping vẫn chưa ngã ngũ.

Khi được hỏi cụ thể hơn về thời điểm cuộc gặp có thể diễn ra, Rosenior tiếp tục giữ lập trường dè dặt. Ông khẳng định bản thân không thể hành động đơn lẻ mà cần sự thống nhất từ ban lãnh đạo và bộ phận thể thao của CLB.

“Thời điểm thích hợp chỉ đến khi tôi đã trao đổi kỹ với ban lãnh đạo và các giám đốc thể thao. Tôi chỉ gặp Mudryk khi cậu ấy thực sự sẵn sàng và khi tôi tin rằng mình có thể tạo ra tác động tích cực cho sự nghiệp của cậu ấy,” HLV Chelsea nói thêm.

Ở góc độ Chelsea, đây là một bài toán vừa mang tính chuyên môn, vừa liên quan đến hình ảnh và pháp lý. Mudryk không chỉ là một cầu thủ, mà còn là biểu tượng cho chiến lược chuyển nhượng táo bạo của CLB trong những năm gần đây.

Cuộc đối thoại mà Rosenior nhắc tới, nếu diễn ra, sẽ không đơn thuần là một buổi trò chuyện. Đó có thể là bước đầu tiên để Chelsea quyết định xem họ sẽ tiếp tục chờ đợi, tìm cách hỗ trợ, hay dần khép lại chương mang tên Mykhailo Mudryk tại Stamford Bridge.